Euro
10.55
Dolar
8.67
BIST 100
1,432.93
Altın
1,891.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Türkiye

Anayasa Mahkemesinden iki siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesi, Esnaf ve Çiftçi Partisi ile Genç Anadolu Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Aybüke İnal Kamacı   | 05.06.2021
Anayasa Mahkemesinden iki siyasi parti için karar

Ankara

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "ilk büyük kongresini süresinde yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları" gerekçesiyle Esnaf ve Çiftçi Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi"ni talep etti.

Anayasa Mahkemesince yapılan incelemede, ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Genç Anadolu Partisi'nin "üst üste iki kez süresinde büyük kongresini yapmaması nedeniyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespit edilmesine karar verilmesini" istedi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de 5 Ekim 2013'ten itibaren 6 yıl boyunca herhangi bir büyük kongre yapmadığı tespit edildiğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika 16-17 yaşındakileri Kovid-19'a karşı aşılamaya başlayacak
Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı
İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü
İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı
Prof. Dr. İsmail Balık: Kısırlıktan korkanlar aşı olmaktan değil Kovid-19 geçirmekten endişe etsin

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesinden iki siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesinden iki siyasi parti için karar

İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Şarbon hastalığı için hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

Hurma ithalatında gümrük vergisi yüzde 25 olarak belirlendi

Hurma ithalatında gümrük vergisi yüzde 25 olarak belirlendi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince bazı kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince bazı kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu