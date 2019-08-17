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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Zafer Göder   | 17.08.2019
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı

Bolu

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Halil Y. idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem A. yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Kazada, araç sürücüleri ile 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza sonucu yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı Abant Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Trafik akışı kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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