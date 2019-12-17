Amerikan Hastanesi'nden 'Rahmi Koç'un sağlık durumu' ile ilgili açıklama

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Amerikan Hastanesi'nden 'Rahmi M. Koç'un sağlık durumu' ile ilgili açıklama

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.

Musab Turan   | 17.12.2019
Amerikan Hastanesi'nden 'Rahmi M. Koç'un sağlık durumu' ile ilgili açıklama

İstanbul

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Koç, 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

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