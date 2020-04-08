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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlem çalışmaları artırılarak devam etti.

Sezgin Pancar   | 08.04.2020
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, şirket bünyesinde kurulan "Salgınla Mücadele Merkezi"nin çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Yeni tedbirler doğrultusunda, ana yemekhaneye ek olarak iki yeni yemek dağıtım noktası oluşturulduğunun aktarıldığı açıklamada, binalarda ve araçlardaki dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığı, çalışanların taşındığı otobüslerin kapasitesinin de yarı yarıya azaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, yabancı ülkelerden iş seyahatinden ve tatilden dönen tüm çalışanlar için 14 günlük karantina uygulaması getirildiği, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanlar için de uzaktan çalışma imkanının sağlandığı vurgulandı.

Herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uymakta olup, Türkiye’de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırdır. Akkuyu Nükleer AŞ, epidemik krizin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek ve Türk tarafı önündeki yükümlülüklerini Hükümetlerarası Anlaşma’da öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, varlık gösterdiği ülkelerde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, çalışanların sağlığını korumak ve hem işletilen hem de inşa edilen nükleer güç tesislerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır."

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