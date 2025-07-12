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Ekonomi

Mersin Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

Mustafa Ünal Uysal  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Mersin Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Farklı sektörlerde 82'si yabancı 345 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak-haziran döneminde ABD, Irak, İran, İtalya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

Firmaların yaptığı ticaretin yüzde 70'ini sınai, yüzde 30'unu tarım ürünleri oluştururken, gıda, kimya, demir-çelik en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçti.

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Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, tam kapasiteyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bölgede 9 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını belirten Mum, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen yılın ilk yarısında önemli ticaret hacmine ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Mum, şöyle konuştu:

"Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalma görülmekle birlikte yıl sonunda bu farkın kapanacağını düşünüyoruz. Çünkü Mersin Serbest Bölgesi bulunduğu coğrafi konumu, mevcut yatırımların tamamlanmış olması, deniz yolu ulaşımındaki imkanlar ve kolaylıklar dolayısıyla cazip şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir."

Edvar Mum, bölgenin coğrafi konum ve lojistik ağını iyi bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Yatırımcılara uygun şartlar sunduklarını anlatan Mum, şunları kaydetti:

"Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye'deki 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren 2. serbest bölge olma konumunu sürdürmektedir. Yıl sonunda 3,7 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."

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