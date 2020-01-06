Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için 'aşırı yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinde hava, yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.
Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.
Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenleri yerinden çıkarak yola düştü.
Kuvvetli rüzgarın elektrik tellerine verdiği zarar nedeniyle ara ara enerji kesintileri meydana geldi.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yüksek kesimlerde kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
Kapıkule Sınır Kapısı yolu Sarıbayır mevkisinde yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem aldı, trafik akışı tek şeritten verilmeye başladı.
Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı keserek yol dışına taşıdı. Temizlenen yol, bir süre sonra çift yönlü trafiğe açıldı.
Trafikte, yaklaşık 30 dakika aksama yaşandı.
Öte yandan mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı, birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.