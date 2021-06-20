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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.06.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Baba demek koruyan, kollayan demek. Onlar bizim bir ömür boyu koruyucularımız. Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yanık, Babalar Günü dolayısıyla Bakanlıkça hazırlanan videoyu da paylaştı.

Koruyucu babaların duygularına yer verilen video, "Her çocuk babasının yüreğinde en derinde saklıdır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

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