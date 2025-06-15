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Yaşam

Zonguldak'ta çocuklar Babalar Gününü maden ocağının önünde kutladı

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Tuncay Tokay  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Zonguldak'ta çocuklar Babalar Gününü maden ocağının önünde kutladı

Zonguldak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü ile işbirliğinde etkinlik gerçekleştirilmesine karar verdi.

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Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Babalar Gününe özel program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında maden işçilerinin çocukları ve eşleri müesseseye getirildi. Vardiya çıkışında kuyu başında sevdikleriyle karşılaşan madenciler, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca pasta kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, madencilerin Babalar Gününü kutlayarak, "Aile, toplumsal yapının temelidir. Bu tür buluşmalarla hem aile bağlarını pekiştiriyor hem de emeğin kıymetini birlikte yaşıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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