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Afyonkarahisar'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ahşap bir binanın çatısında çıkan yangının büyümesi sonucu yaklaşık 10 iş yerinin zarar gördüğü bildirildi.

Arif Yavuz   | 28.01.2021
Afyonkarahisar'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, Çarşı Meydanı'nda ahşap bir iş yerinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen alevler bitişikteki ahşap iş yerlerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bolvadin ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 10 iş yeri yangın nedeniyle zarar gördü.


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