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Adana'da yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı

Fatih Azgın   | 22.03.2021
Adana'da yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, pompalı tüfekle ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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