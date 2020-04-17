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ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan sefer gerçekleştirecek.

Dildar Baykan   | 17.04.2020
ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Washington

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan THY seferi yapılacak.

Ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

Bilet satışının detayları ikinci duyuruyla açıklanacak

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara bildirilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.

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