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Teknoloji, TEKNOFEST

YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı

YTB, Azerbaycan'da düzenlenecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, Azerbaycan Türkçesi ile hazırlanan "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabını yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 25.05.2022
YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, “Her Uşaq Bir Çınardır” projesi kapsamında teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST için özel bir çalışmaya imza attı.

Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının tanıtılması amaçlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılmasını hedefleyen "Her Uşaq Bir Çınardır" projesi kapsamında şimdiye kadar Türk-İslam ortak mirasına katkı sunan bilim insanlarını anlatan 15 çocuk kitabı hazırlandı. Azerbaycan Türkçesine tercüme edilen kitapların basımı sağlandı.

Söz konusu projenin devamı niteliğinde olan bir diğer projeyle de TEKNOFEST Azerbaycan'a özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırlanarak, Azerbaycan Türkçesinde yayımlandı.

Kitap, 26-29 Mayıs'ta Bakü’de gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak ve Azerbaycan gençlerine ilham kaynağı olacak.

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