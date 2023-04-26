TÜBİTAK, proje ve yarışmalarıyla TEKNOFEST'e damga vurmaya hazırlanıyor
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu yıl da TEKNOFEST kapsamında çeşitli yarışma ve etkinliklerle bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmaya çalışacak.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs döneminde gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK, bu yıl TEKNOFEST'te görkemli bir stantla bilim ve teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.
Katılımcıların etkinlikleri daha yakından takip etmesi ve bilgilere kolay ulaşması amacıyla QR kod uygulaması devreye alındı. "QR kodu okut, heyecana sen de katıl" mottosuyla katılımcılar bu QR kodla hem stantta sergilenenler hem TÜBİTAK etkinlikleri hem de TÜBİTAK yarışmaları hakkında bilgi edinebilecek. QR kod uygulaması "http://teknofest.tubitak.gov.tr" adresine yönlendirecek ve bu site üzerinden atölyeler, etkinlikler, yarışmalar, sunumlar, söyleşiler ve daha fazlasına ulaşılabilecek.
2018 yılından beri TEKNOFEST'te yarışlarıyla yer alan TÜBİTAK, Festival Alanı I Blok'ta çeşitli etkinlikler ve sergi ürünleriyle birlikte 950 metrekare standıyla katılımcıları ağırlayacak.
Stantta, TÜBİTAK RUTE'nin geliştirdiği Eskişehir 5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi ve Özgün Motor maketleri sergilenecek.
TÜBİTAK SAGE ise yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE ve KUZGUN füzeleri ile TÜBİTAK standında yerini alacak.
Stantta ziyaretçiler, yıl sonunda uzaya fırlatılması planlanan haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve 15 Nisan'da uzaya fırlatılan yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE maketini inceleme fırsatı bulacak.
TÜBİTAK UME, manyetometre, pitot tüp, rubidyum tabanlı atomik saat ve tork çubuğunu stantta sergileyecek.
TÜBİTAK ULAKBİM de PARDUS 21.4 GNOME, PARDUS ETAP, PARDUS Kurumsal Ürün ailesi ile stantta yerini alacak.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere TÜBİTAK uzmanları da TEKNOFEST boyunca kurum standında olacak. Ziyaretçiler kendileriyle tanışarak sorularını yöneltme fırsatı bulacaklar.
- Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin kapısı aralanacak
TEKNOFEST'in önde gelen paydaşlarından TÜBİTAK bu yıl da 14 yarışma düzenliyor.
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Çip Tasarım Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Hyperloop Geliştirme Yarışması, Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları, Uluslararası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, PARDUS 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması ile gençler bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.
Geçen yıl Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda alanlarda birinci olanlar arasından seçilen 3 lise öğrencisi, ödül getiren projelerini Antarktika'da test etme imkanı bulmuştu. Bu yıl da bu uygulama devam ettirilecek. Birincilerden bir ekip Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılma şansı yakalayacak.
Renkli etkinlikler
TÜBİTAK BİLGEM, festival kapsamında METAVERSE etkinliği, YİTAL Deneyim Alanı ve BİL BUL Kriptoloji başlıklarında faaliyetler gerçekleştirecek.
TÜBİTAK BİTO Bilim Merkezleri, Havacılıkta Biyomimikri, Rotokopter, Robo Arena, Muhteşem İnsan Anatomisi, Çanta Boyama, Bilim Gösterileri, Hologram, Takımyıldızı Dürbünü, Deprem Uyarı Sistemi, Sanal Gerçeklik Gözlüğü gibi renkli etkinlikler düzenleyecek.
Bilim Genç Bilgi Yarışması da katılımcılara heyecanlı anlar yaşatacak.
DENEYAP Atölyeleri ise Deneyap Kart ve Arduino Kontrolcü Kartları ile Hobi Devreleri, Aerojel Granül ile Ellerin Hidrofobik Yapılması Deneyi, Pervane Çalıştırma, Hidrofobik Kum Deneyi, Rüzgar Türbini ile Enerji Elde Edilmesi, Plazma Küresi ile Floresan Yakma, Şifre Çözme, Model Uçak Etkinliği, Deneyap Kart ile Prototip Robot Kol Etkinliği, Robotik Uygulamalar-Lego ile Çeşitli Etkinlik Robotları, Demir Tozu ile Kağıtta Manyetik Alan Çizgileri, Güneş Enerjisi ile Led Yakma gibi etkinlikler gerçekleştirecek.
TÜBİTAK MAM, Olay Yerinde Parmak İzi Tespiti, Anlık Deprem Gözlemleri-Türkiye Levhaları-Sismometre ile Yer Hareketlerini Anlık Ölçme, Karbon-14 Analizi ile Yaş Tayini, Mikroskopta Farklı Materyallerin Uygulaması, Atık Su Etkinlikleri, Sıvı Azot ile İlginç Deneyler ve Potasyum Klorat-Şeker Tepkimesi, Kesikli Çalışan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidrojen ve Güç Üretimi ve Yakıt Pili Masası, Gürültü Bariyeri, İGLU ile Kutuplara Yolculuk, Karbon Ayak İzi Ölçümü, CO2 Kaynakları ve Yutakları faaliyetleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.
TÜBİTAK RUTE Dijital Tren Yarışı, E5000 Maket Etkinliği'ni, TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, VR Sanal Gerçeklik Deneyimi'ni, TUG Güneş Gözlemi, Astro Bilgi Yarışması'nı, TÜBİTAK UME Direnç Ölçer, El Kuvveti Ölçer ve Ses Düzeyi Ölçer ile "ÖLÇ KENDİNİ" gibi etkinlikleri gerçekleştirecek.
TÜBİTAK UZAY ise Uzay Yolcusu Oyunu, Ay Misyonu Oyunu, İMECE Maket Atölyesi, TÜRKSAT 6A Maket Atölyesi ile ziyaretçileri ağırlayacak.
Etkinlik boyunca TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarının satışı da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.