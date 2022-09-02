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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te hedef teknolojiye ulaşma hakkını tüm insanlığa sunmak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, "Okuma yazma neyse, teknoloji geliştirmeye ilişkin yetkinlikler de odur diye düşünüyoruz. Bu temel hakkı bütün insanlığa sunabilmek adına TEKNOFEST'i küresel ölçekte büyütmeye çabalıyoruz." dedi.

Recep Bilek   | 02.09.2022
TEKNOFEST'te hedef teknolojiye ulaşma hakkını tüm insanlığa sunmak

Samsun

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır'a, AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

Kacır, AA muhabirine, TEKNOFEST'in 5. yılında çok büyüdüğünü söyledi.

TEKNOFEST'e 14 yarışmayla başladıklarını belirten Kacır, "Bugün 40'tan fazla yarışma, 300'den fazla müessese, kurum, şirket, 101 paydaşımız var. 100 binlerce misafirimiz var. Bütün ölçeklere, istatistiklere baktığımızda TEKNOFEST'in yıldan yıla çok büyüdüğünü görüyoruz. Bu tabii habercilerin daha fazla içeriğe erişmesine, içerik geliştirmesine de imkan sağlamış oluyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansını da takip ettiklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Bize bakan kısmıyla özellikle sanayi ve teknoloji dünyası, girişim ekosistemi, milli teknoloji hamlesi, savunma sanayi gibi başlıklarla da hem Türk hem dünya kamuoyunu bilgilendirmesi adına harika işler çıkarıyor Anadolu Ajansı. Türk'ün gücünü ve sesini dünyaya duyurmak adına 13 dilde, 41 ülkede doğrudan yayıncılık faaliyeti yapıyor ama aynı zamanda bütün dünyaya bu sesi duyurmak adına çok büyük imkan sağlıyor. Bütün Anadolu Ajansı ekibine, hem sahada görev yapan tüm arkadaşlarımıza hem de Anadolu Ajansı yöneticilerine şükranlarımızı sunmak istiyorum TEKNOFEST adına."

Anadolu Ajansıyla Azerbaycan'da da birlikte olduklarını aktaran Kacır, "Önümüzdeki yıl Türkiye'de, İstanbul'da. İnşallah en azından bir memlekette daha, Türkiye dışında başka bir ülkede daha yine bir TEKNOFEST'e imza atarız ve Türk'ün gücünü ve sesini duyurmaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

Amaç, teknolojiyi bütün dünya çocuklarına sağlayabilmek

Pakistan ve Endonezya'nın yanı sıra TEKNOFEST için Özbekistan ile yakın diyalog içinde olduklarını dile getiren Kacır, TEKNOFEST için Samsun'a gelen Özbek bir bakan yardımcısıyla görüştüklerini anlattı.

Bugünün dünyasında herkesin teknolojinin müşterisi olduğunun altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dünyaya gelmiş, ana kucağındaki bir bebek, hatta anne karnındaki bir bebek dahi teknolojinin müşterisi haline geldi. 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine gittiğimizde durum böyle değildi. Uzun yıllar hayatını devam ettiren bir insan belki teknolojiyle hiçbir ilişkisi olmadan yaşamını sürdürebiliyordu o dönemlerde ama şu an öyle değil. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren teknoloji, bizi müşterisi haline getiriyor. İster Afrika'nın köyünde, kasabasında dünyaya gelmiş olalım, ister başka bir coğrafyada. O vakit herkes teknoloji geliştirme imkanlarına erişme hakkı edinebilmeli. Bize düşen bunu bütün dünyaya sunabilmek, bütün dünya çocuklarına sağlayabilmek."

Kacır, 100 binlerce öğrenciyi Türkiye'de TEKNOFEST yarışmalarına dahil ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji geliştirme olanaklarını tüm yönleriyle köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Türkiye'nin bütün çocuklarına sunmak adına gayret gösteriyoruz. Hayalimiz, umudumuz, bu gayretimizi tıpkı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirebilmek. Bunu temel bir hak olarak görüyoruz. Okuma yazma neyse, teknoloji geliştirmeye ilişkin yetkinlikler de odur diye düşünüyoruz. Bu temel hakkı bütün insanlığa sunabilmek adına TEKNOFEST'i küresel ölçekte büyütmeye çabalıyoruz."

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