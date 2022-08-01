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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te elektrikli araçlarıyla 'teknik tasarım' ödülü alan imam hatipliler gururlu

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ürettikleri "Asel 81" isimli elektrikli araçlarıyla ödül almanın gururunu yaşıyor.

Cem Ali Kuş   | 01.08.2022
TEKNOFEST'te elektrikli araçlarıyla 'teknik tasarım' ödülü alan imam hatipliler gururlu Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Öğretmenlerinin desteğiyle bir araya gelen 13 imam hatipli öğrenciden kurulu HİSTEAM EC Elektrikli Araç Takımı, 10 ayda tasarladıkları elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de 19-24 Temmuz'da düzenlenen yarışlara katıldı.

Organizasyonda "teknik tasarım" ile "tanıtım ve yaygınlaştırma" ödülü kazanan öğrenciler, performans sıralamasında ise 39 takım arasından 4. oldu.

"TEKNOFEST okulu olduğumuzu söyleyebilirim"

Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul, AA muhabirine, öğrencilerinin başarılı bir araç tasarladığını ve ilgiyi üzerlerine çektiklerini söyledi.

Yarışmada teknik tasarım ödülü aldıklarını aktaran Ertuğrul, "Bu ödül, aracın bütün tasarımının ve bileşenlerinin en doğru mühendislik boyutunda anlatan takıma verilen ödül. Bu, sadece bir takıma veriliyor. Bunun dışında tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldık. Bu da her takıma verilmiyor. Bu, elektrikli araçları en iyi tanıtan, yaygınlaştıran, eğitimler veren takımlara verilen bir ödül. Performansta da 39 takım arasından 4. olduk." diye konuştu.

Ertuğrul, milli savunma için mühendis bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde roket yarışmasına katılacağız, 4 insansız hava aracımız var, onlarla da yarışmaya katılacağız. Sanayide dijital teknolojiler yarışmasına bir robotla katılacağız. TEKNOFEST okulu olduğumuzu söyleyebilirim. 'Düzce'nin arabası' diye konuştuklarında bu bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kendilerini okulda geliştirdiklerini dile getiren proje tasarımcısı Furkan Uyar da şunları kaydetti:

"Üniversite eğitimimi makine mühendisliği üzerine gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü alt dallarında otomobil, silah sanayi ile havacılık ve uzay olduğu için milli teknoloji hamlesinin yetiştirdiği gençler olarak bu teknik bilgiyi üniversitede devam ettirmek istiyoruz."

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