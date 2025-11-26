Dolar
42.45
Euro
49.11
Altın
4,162.10
ETH/USDT
2,913.40
BTC/USDT
86,910.00
BIST 100
10,908.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Kültür

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda ödüller açıklandı

Bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla düzenlenen yarışmada, toplamda 6 milyon 200 bin lira ödülün yanı sıra dereceye giren ve çekilişle belirlenecek 46 kişiye umre ödülü verilecek.

Ahmet Esad Şani  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda ödüller açıklandı

İstanbul

"Gerçek ödül, bilgidir" anlayışıyla hareket eden ve bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla düzenlenen yarışmada, toplamda 6 milyon 200 bin lira para ve 46 kişiye umre ödülü verilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tüm kitapseverlerin kaydolabileceği yarışmada katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecek.

Yarışma bu sene "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanıyor

Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insana kitap okuma alışkanlığı kazandıran, başvuruların devam ettiği yarışma, bu sene "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanıyor.

İnsanın yaratılışından beri taşıdığı hakikati yeniden hatırlatan "İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla düzenlenen yarışmada, katılımcıların kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını keşfetmeleri amaçlanıyor.

Yarışmacıların sadece bilgi edinmekle kalmayıp okuduklarını kendi hayatlarına taşıyarak kalplerinde ve zihinlerinde bir yeniden inşa süreci yaşamaları hedefleniyor.

Ödüllere "Takım Liderleri" kategorisi eklendi

İlkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödüllerine "Takım Liderleri" kategorisi de eklendi.

"Milli Eğitim Takım Lideri", "STK Takım Lideri" ve "Bağımsız Takım Lideri" kategorilerinde yarışma şartnamesinde belirtilen kriterlere göre başarılı olan liderler de umre ve para ödülü kazanabilecek.

Her kategoride dereceye giren yarışmacılara ek olarak çekilişle belirlenecek katılımcılarla birlikte 46 kişi umre hediyesi kazanacak.

Yarışmada kategorilerde ilk 100'e girenlere şartnameye göre 15 bin, 12 bin, 10 bin ve 5 bin liralık ödüller verilecek.

Detaylı bilgilere, kayıt formuna ve sınav takvimine "www.ufkayolculuk.com" internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ara tatil uygulamasının kaldırılması değerlendirilecek
Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel mesai arkadaşını silahla rehin aldı
KDK'nin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Uyumun Güçlendirilmesi" raporu açıklandı
Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda ödüller açıklandı

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda ödüller açıklandı

İynemli'nin öğretmeni genç oyuncunun büyük ödülü alacağına inanıyor

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda "sağlığın geleceği" tartışılacak

Tuval gibi kullandığı camı sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor

Tuval gibi kullandığı camı sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet