Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,480.00
BTC/USDT
115,563.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in kapanış töreni için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yayındayız Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başlıyor TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılım

Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı "Otto Gezegen", TEKNOFEST'e katıldı.

Doğukan Gürel  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılım Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılan Aşkabat Türk Anadolu Lisesi takımı Otto Gezegen, geliştirdikleri projeyle Eğitim Teknolojileri yarışmasında yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takım, ikinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemler konusunu somutlaştırarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması için proje geliştirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan takım danışmanı ve matematik öğretmeni Selman Herdem, TEKNOFEST'e lise seviyesinde katıldıklarını belirterek, "Türkmenistan adına TEKNOFEST'te bulunuyoruz. Takımımızla gurur duyuyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Benzer haberler

TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılım

TEKNOFEST'e Türkmenistan'dan katılım

Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka destekli mobil çözüm deri hastalıklarını teşhis ediyor

Kara Harp Okulu öğrencilerinin geliştirdiği proje üs bölgelerine içme suyu sağlamayı hedefliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil
Astronot Atasever: Önümüzdeki yıllarda uzay teknolojileri odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' festivali de yapılabilir

Astronot Atasever: Önümüzdeki yıllarda uzay teknolojileri odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' festivali de yapılabilir
"Formula Student" şampiyonu YTU Racing takımı TEKNOFEST'e katıldı

"Formula Student" şampiyonu YTU Racing takımı TEKNOFEST'e katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet