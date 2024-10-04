Dolar
34.26
Euro
37.83
Altın
2,660.45
ETH/USDT
2,379.90
BTC/USDT
61,363.00
BIST 100
8,903.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST şampiyonu insansız deniz aracı "Bükrek" festivalde sergileniyor

KTÜ Creatiny İnsansız Su Üstü Aracı Takımı tarafından geliştirilen "Bükrek", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda birincilik elde etti.

Eren Bozkurt  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
TEKNOFEST şampiyonu insansız deniz aracı "Bükrek" festivalde sergileniyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Murat Sekban danışmanlığındaki Creatiny İnsansız Su Üstü Aracı Takımı, geliştirdikleri "Bükrek" isimli insansız deniz aracıyla, TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Araçları Yarışması'na katıldı.

Farklı mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, otonom ve manuel kategorilerindeki 3 parkuru başarıyla tamamlayarak yarışmada şampiyonluğa ulaştı.

İnsansız deniz aracı prototipi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da, KTÜ'nün standında sergileniyor.

"Bizim için gurur kaynağı oldu"

Takım kaptanı Hacer Ceylan, AA muhabirine, takımlarının 13 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirtti.

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenen İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda, "Lina" isim kayıcı gövdeli gemi prototipi ile Türkiye Şampiyonluğu elde ettiklerini anımsatan Ceylan, "Daha sonra ABD'de düzenlenen 13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom SuÜstü Araç Yarışması"nda katıldık. Bu yarışmaya katılan ilk ve tek Türk takımıydık. Çoğu kıtadan yarışmacılar da vardı. Orada otonom alanında Dünya Şampiyonluğu, genel sıralamada da dünya ikinciliği elde ettik." diye konuştu.

Ceylan, bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması'na katıldıklarını söyledi.

Yarışmada birinci olduklarını belirten Ceylan, "Engelden sakınma, limana yanaşma ve dönme görevi vardı. 3 görevi de tamamlayan tek takım olarak birinci olduk. Bu bizim için gurur kaynağı oldu." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı söndürüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamu Veri Alanı Projesini 2025'e kadar tamamlamayı hedefliyoruz
İnsanlar son 130 bin yılda kuş türünün yaklaşık yüzde 7'sinin kaybına yol açmış
Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı
Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, kuraklığın etkisiyle 30 metre çekildi

Benzer haberler

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli aracı TEKNOFEST'te tanıtılıyor

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli aracı TEKNOFEST'te tanıtılıyor

Görme kaybı olanlar oyun oynayarak göz egzersizlerini yapabiliyor

Üç boyutlu yazıcıda tasarlanarak üretilen insansız araçlar TEKNOFEST vitrininde

Öğrenciler TEKNOFEST'te savunma sanayisinin önemli projeleriyle buluşuyor

Öğrenciler TEKNOFEST'te savunma sanayisinin önemli projeleriyle buluşuyor
TEKNOFEST şampiyonu insansız deniz aracı "Bükrek" festivalde sergileniyor

TEKNOFEST şampiyonu insansız deniz aracı "Bükrek" festivalde sergileniyor
KTÜ öğrencileri Türkiye ve Avrupa dereceli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST'te boy gösteriyor

KTÜ öğrencileri Türkiye ve Avrupa dereceli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST'te boy gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet