Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,454.00
BTC/USDT
108,477.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Mavi Vatan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Abdulkadir Günyol  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
TEKNOFEST Mavi Vatan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin dördüncü ve son gününe aileler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar, Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocuklar, ana sahnede yer alan müzik ve bilim etkinliklerini de takip ederken deney gösterilerinde heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir
İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

Benzer haberler

TEKNOFEST Mavi Vatan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi

TEKNOFEST Mavi Vatan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi

İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da son gün etkinlikleri başladı

SSB Başkanı Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Hızırreis'i ziyaret etti

SSB Başkanı Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Hızırreis'i ziyaret etti
Karabük Üniversitesi öğrencileri otonom insansız hava aracı projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük Üniversitesi öğrencileri otonom insansız hava aracı projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak
TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet