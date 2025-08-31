TEKNOFEST Mavi Vatan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin dördüncü ve son gününe aileler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar, Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Çocuklar, ana sahnede yer alan müzik ve bilim etkinliklerini de takip ederken deney gösterilerinde heyecan dolu dakikalar yaşadı.
