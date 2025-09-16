Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilerine yarın açıyor

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

Tolga Yanık  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilerine yarın açıyor

İstanbul

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

Hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek

Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yönelik aktiviteleri 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festivale giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek.

Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.

