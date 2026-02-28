Dolar
Teknoloji

OpenAI, yapay zeka modellerini askeri sistemlerde kullanmak üzere Pentagon ile anlaşmaya vardı

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
OpenAI, yapay zeka modellerini askeri sistemlerde kullanmak üzere Pentagon ile anlaşmaya vardı

Ankara

Altman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon ile OpenAI'ın yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında OpenAI'ın güvenlik ve etik ilkelerinin korunacağını vurgulayan Altman, Pentagon'un güvenlik konularında hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Altman, OpenAI'ın temel ilkeleri arasında "yurt içi kitlesel gözetimin yasaklanması ile güç kullanımında insan sorumluluğunun korunması" bulunduğunu kaydederek, bakanlığın da bu ilkeleri benimsediğini aktardı.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un, şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da açıklamasında tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

