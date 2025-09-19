Dolar
41.40
Euro
48.70
Altın
3,654.66
ETH/USDT
4,519.20
BTC/USDT
116,458.00
BIST 100
11,119.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'nde devam orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"nde konuştu
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

sahibinden.com, teknoloji vizyonunu TEKNOFEST'te sergiliyor

sahibinden.com, platin sponsor olarak katıldığı teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeni hizmetlerini ve son teknoloji uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kerem Alp Eren Kaya  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
sahibinden.com, teknoloji vizyonunu TEKNOFEST'te sergiliyor

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, festivalde 25 yıllık deneyimini geleceğin teknolojileriyle harmanlayan platform, Yepy ve Otobid hizmetlerinin yanı sıra SahiDeko ürünüyle teknoloji meraklılarına deneyimler sunuyor.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Emlak ilanları için geliştirdiği SahiDeko ile yapay zeka destekli dekorasyon dönemini başlatan sahibinden.com, TEKNOFEST ziyaretçilerine interaktif bir deneyim yaşatırken, emlak profesyonellerinin de işlerini kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde katılımcılar, gayrimenkul ilanlarındaki mekanları, yapay zeka teknolojisiyle "klasik, modern, İskandinav ve rustik" tarzlarda dekore edilmiş halleriyle görüyor.

sahibinden.com'un festivalde öne çıkan diğer hizmetleri ise Yepy ve Otobid oldu. sahibinden.com standının Yepy alanında ziyaretçiler, bir akıllı telefonun yeniden hayata kazandırılma sürecini adım adım takip edebiliyor. İkinci el teknoloji ürünlerinin değerlendirilmesine odaklanan Yepy, sürdürülebilir tüketim anlayışının pratikteki uygulamasını gösteriyor.

Otobid ise çevrim içi açık artırma ortamında hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış deneyimi yaşatıyor. Araç sahiplerinin aynı gün satış yapabildiği, alıcıların ise güvenle alım gerçekleştirebildiği bu yenilikçi model, organizasyon boyunca canlı olarak test ediliyor.

"Milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu ve teknolojik yetkinliğini yansıtan TEKNOFEST'e katılarak bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Her gün milyonlarca kullanıcının hayatına dokunarak, hayallerine ulaşmasına teknolojiyle destek olduklarını aktaran Ertaş, şirket olarak 25 yıllık yolculuklarında dijital sektörün dönüşümüne öncülük ettiklerini aktardı.

Ertaş, "Her ay 62,9 milyon kullanıcımızın hayatına dokunurken, aynı zamanda dünyamızın geleceğini de düşünüyoruz. Yepy ile ikinci el elektronik cihazları değere dönüştürüyor, Otobid ile ikinci el araç ticaretini dijitalleştiriyor, SahiDeko ile emlak sektöründe hayalleri bir adım ileriye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in, Türkiye'nin teknolojik vizyonunu dünyaya gösteren bir platform olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bu platformda olmak, gençlerle bir araya gelerek gelecek vizyonunu birlikte tasarlamak anlamına geliyor. Bu vizyonu TEKNOFEST'te paylaşmaktan, gençlerle, teknoloji tutkunlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu
Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Benzer haberler

İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi

TEKNOFEST’te öğrenciler ilk kez helikopter deneyimi yaşadı

sahibinden.com, teknoloji vizyonunu TEKNOFEST'te sergiliyor

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek

Üniversitelerden tarım teknolojilerine tam destek
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Oğulbey, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Oğulbey, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik önemde olacak

Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik önemde olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet