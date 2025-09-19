sahibinden.com, teknoloji vizyonunu TEKNOFEST'te sergiliyor

İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
sahibinden.com'un festivalde öne çıkan diğer hizmetleri ise Yepy ve Otobid oldu. sahibinden.com standının Yepy alanında ziyaretçiler, bir akıllı telefonun yeniden hayata kazandırılma sürecini adım adım takip edebiliyor. İkinci el teknoloji ürünlerinin değerlendirilmesine odaklanan Yepy, sürdürülebilir tüketim anlayışının pratikteki uygulamasını gösteriyor.
Otobid ise çevrim içi açık artırma ortamında hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış deneyimi yaşatıyor. Araç sahiplerinin aynı gün satış yapabildiği, alıcıların ise güvenle alım gerçekleştirebildiği bu yenilikçi model, organizasyon boyunca canlı olarak test ediliyor.
"Milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu ve teknolojik yetkinliğini yansıtan TEKNOFEST'e katılarak bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Her gün milyonlarca kullanıcının hayatına dokunarak, hayallerine ulaşmasına teknolojiyle destek olduklarını aktaran Ertaş, şirket olarak 25 yıllık yolculuklarında dijital sektörün dönüşümüne öncülük ettiklerini aktardı.
Ertaş, "Her ay 62,9 milyon kullanıcımızın hayatına dokunurken, aynı zamanda dünyamızın geleceğini de düşünüyoruz. Yepy ile ikinci el elektronik cihazları değere dönüştürüyor, Otobid ile ikinci el araç ticaretini dijitalleştiriyor, SahiDeko ile emlak sektöründe hayalleri bir adım ileriye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TEKNOFEST'in, Türkiye'nin teknolojik vizyonunu dünyaya gösteren bir platform olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bu platformda olmak, gençlerle bir araya gelerek gelecek vizyonunu birlikte tasarlamak anlamına geliyor. Bu vizyonu TEKNOFEST'te paylaşmaktan, gençlerle, teknoloji tutkunlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.