Politika, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ilham kaynaklarından

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ilham kaynaklarından

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ayakları yere değil, geleceğe basan" TEKNOFEST'in hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji üretmeden sadece tüketen ülkeler ne bağımsız olabilir ne de yüksek katma değerli bir ekonomik yapı inşa edebilir. TEKNOFEST, ülkemizin bu alandaki kararlılığının en güçlü göstergelerindendir. Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım. Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu büyük organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı'na, savunma sanayi kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, girişimcilerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum."

