Orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST Azerbaycan'da birinci oldu
Yolcu uçaklarına yerleştirilecek termal kameralarla orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen Azerbaycanlı gençlerin "Greenlines" isimli projesi, TEKNOFEST Azerbaycan'da "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
Bakü
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.
TEKNOFEST Azerbaycan'da çeşitli alanlarda geliştirilen teknolojiler sergileniyor. Sergilenen teknolojiler arasında "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde birinci olan, İmran Nasibov ve Hüseyin Abdullayev'in geliştiricileri arasında yer aldığı "Greenlines" da bulunuyor.
İmran Nasibov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Greenlines" projesini orman yangınlarının önüne geçmek için geliştirdiklerini söyledi.
Proje kapsamında yolcu uçaklarının altına termal kamera koymayı planladıklarını aktaran Nasibov, "Bu kameralar herhangi bir ormanın üzerinden geçerken sıcaklıkları ölçüyor. Sıcaklık belli bir seviyenin üzerindeyse uçağın bulunduğu ülkedeki ilgili kurumlara haber veriliyor. Bu sayede orman yangınlarının önüne geçilebiliyor." diye konuştu.
"Türkiye'deki orman yangınları projeyi geliştirmemizde etkili oldu"
Nasibov, TEKNOFEST'ten sonra büyük şirketlerle görüşmek ve onlara projelerini sunmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'da orman yangınları oluyor fakat çok büyük değil. Geçen yıl Türkiye'de büyük orman yangınları oldu. Birçok insan evsiz kaldı ve hayvanlar, bitkiler öldü. Bu durum projemizi geliştirme sürecinde etkili oldu.
Geçen yıl İstanbul'daki TEKNOFEST'e de başka bir projeyle katılmıştım. TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenmesinden dolayı mutluyuz ve burada birinci olmak çok güzel bir duygu. Ödülü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in elinden aldık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.