Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,797.20
BTC/USDT
29,186.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor. İstanbul'un Fethi için gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirildiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV drone ile görüntülendi -VTR-
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST Azerbaycan'da birinci oldu

Yolcu uçaklarına yerleştirilecek termal kameralarla orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen Azerbaycanlı gençlerin "Greenlines" isimli projesi, TEKNOFEST Azerbaycan'da "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Tolga Yanık   | 29.05.2022
Orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST Azerbaycan'da birinci oldu Fotoğraf: Tolga Yanık/AA

Bakü

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST Azerbaycan'da çeşitli alanlarda geliştirilen teknolojiler sergileniyor. Sergilenen teknolojiler arasında "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde birinci olan, İmran Nasibov ve Hüseyin Abdullayev'in geliştiricileri arasında yer aldığı "Greenlines" da bulunuyor.

İmran Nasibov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Greenlines" projesini orman yangınlarının önüne geçmek için geliştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında yolcu uçaklarının altına termal kamera koymayı planladıklarını aktaran Nasibov, "Bu kameralar herhangi bir ormanın üzerinden geçerken sıcaklıkları ölçüyor. Sıcaklık belli bir seviyenin üzerindeyse uçağın bulunduğu ülkedeki ilgili kurumlara haber veriliyor. Bu sayede orman yangınlarının önüne geçilebiliyor." diye konuştu.

"Türkiye'deki orman yangınları projeyi geliştirmemizde etkili oldu"

Nasibov, TEKNOFEST'ten sonra büyük şirketlerle görüşmek ve onlara projelerini sunmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da orman yangınları oluyor fakat çok büyük değil. Geçen yıl Türkiye'de büyük orman yangınları oldu. Birçok insan evsiz kaldı ve hayvanlar, bitkiler öldü. Bu durum projemizi geliştirme sürecinde etkili oldu.

Geçen yıl İstanbul'daki TEKNOFEST'e de başka bir projeyle katılmıştım. TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenmesinden dolayı mutluyuz ve burada birinci olmak çok güzel bir duygu. Ödülü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in elinden aldık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Aynı anda balık ve bitki yetiştirmeyi sağlayan proje TEKNOFEST'te zirvede

Aynı anda balık ve bitki yetiştirmeyi sağlayan proje TEKNOFEST'te zirvede

Orman yangınlarının önüne geçmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST Azerbaycan'da birinci oldu

Azerbaycanlı gencin ödüllü İHA'sı "İstikbal", TEKNOFEST Azerbaycan'da sergileniyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da AA standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da AA standını ziyaret etti
Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti

Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti
Milli helikopter motoru ilk uçuşa hazırlanıyor

Milli helikopter motoru ilk uçuşa hazırlanıyor