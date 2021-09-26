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Teknoloji, TEKNOFEST

Lise öğrencileri geliştirdikleri 'Ters Kapan' uygulamasıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor

Osmaniye Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Ters Kapan" projesi TEKNOFEST'te sergileniyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 26.09.2021
Lise öğrencileri geliştirdikleri 'Ters Kapan' uygulamasıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

Osmaniye Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği ve TEKNOFEST'te sergilen "Ters Kapan" uygulamasıyla, ışık ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projenin danışmanı Öznur Gökşen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 13 projeyle TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Akıllı Ulaşım kategorisinde geliştirdikleri "Ters Kapan Projesi"ne ilişkin bilgi veren Dinç, Ters Kapan Projesi'nin, kazaların büyük bölümüne sebep olan kırmızı ışık ihlalini azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Geçiş önceliği bulunan araçların sistemi uzaktan kontrol etmesine izin vermektedir. Sistem kırmızı ışık ihlalini yüzde yüz engelleyecek şekilde tasarlanmış olup, yerli ve milli üretim olan Deneyap Kart kullanılarak tasarlanmıştır." dedi.

Kırmızı ışık yandığında ters kapanın açıldığını anlatan Dinç, şunları söyledi:

"Sistem, kırmızı ışıkta sürücülerin aniden geçiş yapmasını engelliyor. Trafik kazalarının yüzde 70'i ışık ihlalinden kaynaklanıyor. Sistem, bu tür kazalarında önüne büyük oranda geçebiliyor. Ayrıca projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ile Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar hocamız da imzalayarak onayladılar. Ayrıca bu projeyle bağlantılı olarak özellikle İstanbul'da bir karbon salınımı olduğunu düşünüyoruz. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken fazla araç biriktiğinde otomobillerde karbon salınımı artacak yüzde 24 oranında havaya zarar verecek. Seneye de bunun önüne geçmek için çalışmalar geliştiriyoruz. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilerimizin projeleri hiç bitmeyecek."

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