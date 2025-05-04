CHP Genel Başkanı Özel'e Önder'i anma töreninin ardından yumruklu saldırı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
İstanbul
Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.
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İsminin 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'le telefon görüşmesinde, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırı asla kabul edilemez
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.
Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz, Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."
DEM Parti saldırıyı kınadı
DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.