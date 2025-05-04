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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkı, eşit ortağı olduğu Ada'da, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir." dedi.

Duygu Yener  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kıbrıs) Ada'nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz. TEKNOFEST bir şov veyahut da bir alelade organizasyon değil. TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir. TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır. TEKNOFEST'lere katılan çocukların gözlerinde, ben o kararlılığı görüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, savunma sanayindeki özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle artık dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi. Özellikle insansız hava araçlarımız, savunma sistemlerimiz, haberleşmedeki atılımlarımız, adeta harp tarihini yeniden şekillendirecek boyuta ulaştı." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze'ye insani yardım götüren gemiye saldırı) Bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır. (İsrail) Katliam yaparlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu 'sessizlik sarmalı' artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir. Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye'yi inşa için gayret göstermelidir. İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür." dedi.

"Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı, kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yerinde dönüşümü teşvik edeceğiz." şeklinde konuştu.

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