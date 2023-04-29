Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kasapoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir Mitingi’nde konuşuyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı TEKNOFEST'te yarışmacı oldu

Depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere geldiği Kahramanmaraş'ta 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağlayan Ceyhun Halilov, kendi geliştirdiği elektrik regülatörüyle TEKNOFEST İstanbul'da yarışmacı oldu.

Utku Şimşek  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı TEKNOFEST'te yarışmacı oldu Fotoğraf: Utku Şimşek/AA

İstanbul

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen ve 14 kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağlayan Ceyhun Halilov, kendi geliştirdiği bir cihazla TEKNOFEST İstanbul'a yarışmacı olarak katıldı.

AA muhabirinin görüştüğü Halilov, depremi duyduğu an kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaştığını, Kahramanmaraş'ta kendisini karşılayan Beşir Derneği Arama Kurtarma ekibiyle birlikte görevlendirildiğini anlattı.

Alana ulaştığı ilk gün yıkılan bir sitenin enkazına girdiklerini ve burada iki kişiyi kurtardıklarını aktaran Halilov, 16 Şubat'a kadar geçen süreçte toplam 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Çalışmalara başladıktan sonra 13 Şubat'a kadar uyumadıklarını anlatan Halilov, "Ben kendi borcumu yerine getirdim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama bu da bizim için büyük bir imtihan. İnşallah bundan sonra böyle bir olay yaşamayız." diye konuştu.

"Türk devletlerinin sigortası, güven yeri Türkiye'dir"

Arama kurtarma çalışmalarında kullandığı enkaz altı görüntüleme cihazının kendi icadı olmadığını ancak birden fazla patentli ürün geliştirdiğini belirten Halilov, TEKNOFEST'e de kendi geliştirdiği elektrik regülatörü ile katıldığını söyledi.

Dalgalı elektrik akımını dengelemek için kullanılan regülatörlerin 100 volta kadar etkinliğini sağladığını, kendi geliştirdiği sistemle bunu 30 volta kadar dengeleyebildiğini ifade eden Halilov, yarışmada derece beklediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne depremde hayatını kaybedenler için sabır ve başsağlığı dileyen Halilov, "Hep iyi günlerinizi görelim, hiç kötü gün yaşamayın. Çünkü bütün Türk devletlerinin sigortası, güven yeri Türkiye'dir. Sizin iyi olmanız, bizim iyi olmamız demektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Mustafa Kemal' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir

Benzer haberler

Bakü'de Formula 1 heyecanı sürüyor

Bakü'de Formula 1 heyecanı sürüyor

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor

Deprem ve yangınlarda aktif görev alan Ejder Drones TEKNOFEST'te sergileniyor

Deprem ve yangınlarda aktif görev alan Ejder Drones TEKNOFEST'te sergileniyor
Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir
Altay tankı TEKNOFEST'te ilk kez vatandaşlarla buluştu

Altay tankı TEKNOFEST'te ilk kez vatandaşlarla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet