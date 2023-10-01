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Teknoloji, Yaşam, TEKNOFEST

Görme engelli aile, TEKNOFEST İzmir'de milli teknoloji ürünlerine kalp gözüyle dokundu

İzmir'de yaşayan görme engelli Tozkoparan ailesi, uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de, milli teknoloji hamlesi heyecanını dokunarak yaşadı.

Halil Şahin  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Görme engelli aile, TEKNOFEST İzmir'de milli teknoloji ürünlerine kalp gözüyle dokundu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

İzmir

Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Alana gelenler, Türkiye'nin yenilikçi projelerini ve yüksek teknoloji araçlarını inceleyebiliyor.

Festival, milli teknoloji hamlesi heyecanını yaşamak isteyen her yaştan ziyaretçinin yanı sıra bedensel, işitme ve görme engellileri de ağırlıyor.

TEKNOFEST için İzmir'in Menemen ilçesinden gelen görme engelli Tozkoparan ailesi, yerli ve milli araçları göremese de onlara dokunarak gurur yaşadı.

Mustafa Tozkoparan, AA muhabirine, milli teknolojiyi yakından incelemek için kendisi gibi görme engelli eşi ve oğluyla birkaç kez TEKNOFEST İzmir'e geldiklerini, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı gibi teknolojileri hissetmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Alandaki görevliler sayesinde İHA, SİHA ve uçaklara dokunduklarını, onların heyecanını elleri ile hissettiklerini kaydeden Tozkoparan, "Cuma günü de Cumhurbaşkanımızı karşılamak için gelmiştim. Teknolojiyi yakından incelemek için geldim. Yapılanlarla gurur duyuyoruz. Uçağı elimizle yokladık. Çok güzel. Türkiye'de yapılması çok güzel. Dışa bağımlı değiliz. Türkler yapamaz diyorlardı. Gurur verici." diye konuştu.

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