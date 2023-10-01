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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi’nde konuşuyor.
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Teknoloji, TEKNOFEST

Gaziantep Üniversitesinden öğrenciler, ödüllü projelerini TEKNOFEST'te sergiledi

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'lerde ödül aldıkları 10 projeyi TEKNOFEST İzmir'de sergiledi.

Halil Fidan  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Gaziantep Üniversitesinden öğrenciler, ödüllü projelerini TEKNOFEST'te sergiledi

İzmir

Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu ve İzmir Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün kapılarını kapatacak.

Festivalde, Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrenciler de İstanbul ve Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'lerde ödül aldıkları 10 projeyi stantlarında sergiledi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin olumsuzluklarına rağmen 72 takım, 395 öğrenciyle TEKNOFEST 2023'e katılım sağladıklarını söyledi.

TEKNOFEST'te 10 ödül aldıklarını aktaran Yumrutaş, emeği geçen öğrenci ve akademisyenleri tebrik etti.

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