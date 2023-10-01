Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,686.30
BTC/USDT
27,152.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle birlikte yürümekten vazgeçmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinden Türk gençliğiyle birlikte yürümekten, asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Hüseyin Bağış  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle birlikte yürümekten vazgeçmeyeceğiz Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Mehmet Fatih Kacır, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bugün sona eren TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde yaptığı konuşmada, tüm ziyaretçileri, "milli teknoloji hamlesinin" birer neferi olarak gördüğünü dile getirdi.

Festivalde büyük bir gurur yaşadıklarını aktaran Kacır, "TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da bir öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç, yaşlı, kadın, erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesinin neferleriyiz." dedi.

Konuşmasında Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirine yer veren Kacır, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'i en çok seven onun için en çok çalışandır. Kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört buçuk milyon misafirimizle, dünyanın en büyük festivallerini Türkiye'mizin en büyük şehirlerinde, Cumhuriyet'imizin 100. yılı adına gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'na 'Tam bağımsız Türkiye' şarkılarıyla adım attık. Bu gurur Türk milletinindir, bu gurur TEKNOFEST kuşağınındır. Sanmayın ki sadece İzmir'de duyuldu şarkılarımız, zannetmeyin ki sadece Türkiye'de yankılandı marşlarımız. Bakü'de, Karabağ'da da söylendi Türk'ün marşı. Astana'da, Taşkent'te de esti Türk'ün rüzgarı. Bize muhabbet besleyenler daha mutlu, daha umutlu, daha kuvvetli şimdi. Yeryüzünde bize husumetle bakanlar daha ürkek, daha telaşlı. Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz."

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan ve terörü lanetleyen Kacır, "Bu saldırıda yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden, huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Rabb'im milletimizi, devletimizi korusun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
Meclis'teki siyasi partilerden Ankara'daki terör saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır

Benzer haberler

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle birlikte yürümekten vazgeçmeyeceğiz

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası, GÖKBEY ve HÜRKUŞ'la yeniden hayata dönecek

TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu

TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu
Afet anında cep telefonlarına telsiz işlevi kazandıracak cihaz tasarladılar

Afet anında cep telefonlarına telsiz işlevi kazandıracak cihaz tasarladılar
Eğitim videolarıyla gençlere üç boyutlu yazıcıları sevdiren mühendis TEKNOFEST İzmir'de

Eğitim videolarıyla gençlere üç boyutlu yazıcıları sevdiren mühendis TEKNOFEST İzmir'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet