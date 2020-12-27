Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sefa Şahin   | 27.12.2020
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Soylu: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Soylu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 binlere indi
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde gen mutasyonuna rastlanmadı

Benzer haberler

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı
AFAD ekibi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi

AFAD ekibi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi