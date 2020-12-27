Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Soylu: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok
İçişleri Bakanı Soylu, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.