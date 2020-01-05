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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 05.01.2020
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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