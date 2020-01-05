Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.