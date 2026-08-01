AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi paylaşıldı

Çalışmanın ön sözü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Erdoğan, AK Parti'nin, milletin bağrından doğduğunu, milletin iradesiyle yürüdüğünü belirterek, gücünü ne bir zümreden ne de bir vesayet odağından değil, sadece ve sadece milletinden alan bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun, milletin kendilerine yüklediği bu tarihi sorumluluğun bilinciyle hazırlandığına dikkati çeken Erdoğan, bu vizyonu, "Çeyrek asırlık bir yürüyüşün ardından verdiği sözleri yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi" ve "Nereden geldiğimizi unutmadığımızın ve nereye yürümemiz gerektiğini çok iyi bildiğimizin beyanı." olarak tanımladı.

"AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır"

Erdoğan, bugün dünyanın tarihi bir süreçten geçtiğini, insanlığa vaat edilen kalıcı barışın, herkesi kuşatacağı söylenen refahın, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzenin de ağır bir imtihan verdiğini belirtti.

Böyle dönemlerin, büyük stratejilerin ve güçlü vizyonların da yükseldiği dönemler olduğuna işaret eden Erdoğan, ön sözde şu ifadelere yer verdi:

"Tarih, değişimi doğru okuyabilen, milli kapasitesini ortak bir hedef etrafında seferber edebilen ve geleceğini uzun vadeli bir ufukla planlayabilen milletlerin yükselişine şahitlik etmiştir. Bugün, AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı, tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır. İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır."

Erdoğan, hedeflerinin sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmek, kurallarını başkalarının yazdığı bir dünyaya razı olmak değil, daha adil bir dünyanın kuruluşuna, Türkiye'nin mührünü vurmak olduğunu bildirdi.

"İstikametimiz bir, hedefimiz birdir"

Bir asır önce, bütün imkansızlıklar içerisinde yeni bir devlet kurmayı başaran milletin, bugün de geleceğine sahip çıkacak, bölgesinde ve dünyada müessir bir güç olacak imkana, birikime ve iradeye sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim tek gayemiz, bu imkanı, birikimi ve iradeyi ortak bir hedef etrafında seferber edebilmektir. İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceği kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir. Gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadeleyi sürdürmek vazifemizdir. AK Parti'nin 25. yıl vizyonu, bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebilmenin yol haritası, milletimizin kutlu yürüyüşünü yarınlara taşıma kararlılığımızın tescilidir."

Takdim yazısı

Öte yandan AK Parti Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan takdim yazısında, AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun milletin yeniden diriliş ve yükseliş iradesinin bir tezahürü olduğu belirtildi.

Bir vizyonun, bir milletin geçmişini nasıl idrak ettiğinin, bugününü

hangi değerlerle inşa ettiğinin ve geleceğini hangi ufuklara taşımak istediğinin kayda geçirilmesi olduğu belirtilen yazıda, "AK Parti'nin 25. Yıl Vizyonu, partimizin içe dönük bir söylemi değil, ülkemize ve tüm dünyaya yönelik güçlü, şahsiyetli ve iddialı bir duruşun ilanıdır." denildi.

"AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğu köklü bir dönüşüm hikayesidir"

AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunun küresel ölçekte eşine az rastlanan köklü bir dönüşüm hikayesi olduğu belirtilerek, 2002 öncesinde vesayet gölgesinde daralan bir demokrasi, kronik krizlerin yorduğu bir ekonomi, siyasal sistemin üzerindeki antidemokratik müdahaleler, dış politikada edilgen bir tutum, temel hak ve inanç hürriyetlerinin kısıtlanmasıyla açılan toplumsal yaralar ve teknolojik/askeri alanda dışa bağımlılığın getirdiği özgüven eksikliğinin hakim olduğu anımsatıldı.

Bugün gelinen noktada Türkiye'nin, demokratik meşruiyetini tahkim etmiş, milli iradeyi her türlü vesayetin üzerinde konumlandırmış ve karar alma süreçlerini stratejik özerklik bilinciyle yürüten bir ülke olduğu ifade edildi.

Küresel ölçekte öncü savunma sanayisi, dünyaya örnek teşkil eden sağlık altyapısı, kıtaları birbirine bağlayan ulaştırma ve lojistik ağları, kendi otomobilini üreten, milli muharip uçağını göklere taşıyan ve uzay araştırmalarında yerini alan yüksek teknoloji ekosistemi ile Türkiye'nin, kendi imkanlarıyla üreten, kendi gücüne güvenen ve geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir ülke konumuna geldiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin bugün, uluslararası arenada krizleri yönetebilen, çatışmalara çözüm üretebilen, bölgesine istikrar getiren ve küresel adalet arayışında kurucu bir sorumluluk üstlenen müessir bir ülke haline geldiği belirtildi.

Bu tarihi dönüşümün kapsayıcı bir vizyonun, tavizsiz bir kararlılığın ve milletin ortak iradesinin eseri olduğu aktarılan yazıda, AK Parti'nin sahip olduğu en büyük ve en köklü gücün, milletin, Erdoğan'ın liderliğine duyduğu derin, sarsılmaz ve müstesna güven olduğu vurgulandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin şükranlarımızı sunuyoruz"

Takdim yazısında, ömrünü milletine ve Türkiye'nin ideallerine vakfeden, uluslararası alanda ülkenin onurunu tavizsiz bir duruşla savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin şükranların sunulduğu ifade edildi.

AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun asıl ve yegane sahibinin millet olduğu vurgulanarak, bu vizyonun hazırlık süreci partinin yetkili kurullarında tamamlanmış olsa da hayata geçirilme gücü doğrudan doğruya milletin sandıkta tecelli eden demokratik iradesine dayandığı hatırlatıldı.

Yazıda, Türkiye'nin bu kutlu yolculuğunda emeği geçen herkese, kurucu kadrolara, ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen vatandaşlara, partiyi zorlu sınamalarda yüreklilikle savunan gönüllülere, ufuk açıcı fikirleriyle katkı sunan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür edildi.

AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun milletin yeniden diriliş ve yükseliş iradesinin bir tezahürü olduğu belirtilen yazıda, bu vizyonun bir milletin geçmişini nasıl idrak ettiğinin, bugününü hangi değerlerle inşa ettiğinin ve geleceğini hangi ufuklara taşımak istediğinin kayda geçirilmesi olduğu vurgulandı.

AK Parti'nin 25. yıl vizyonunun, partinin içe dönük bir söylemi

değil, ülkeye ve tüm dünyaya yönelik güçlü, şahsiyetli ve iddialı bir duruşun ilanı olduğu ifade edilen yazıda, çeyrek asırlık köklü bir başarı geleneğinin üzerine inşa edilen bu vizyonun, geride bırakılan 25 yılın tecrübeleri ve yol göstericiliği üzerine hazırlanarak, gelecek

25 yılın kalkınma, ilerleme ve şahlanışına dair bir "kutup yıldızı" olması umuduyla 14 Ağustos 2001'in o ilk günkü heyecanıyla hazırlandığı belirtildi.

"Erdoğan'ın liderliğinde başarı hikayesine yepyeni sayfalar eklemeye devam edeceğiz"

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısı altında ülkemize büyük bir güç katacağına inandığımız AK Parti 25. yıl vizyonu yalnızca partimizin değil, daha adil bir dünya umudunu taşıyan, dünyanın neresinde olursa olsun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine inanan herkese adanmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ihyasında, AK Partimizin ikinci çeyrek asrının başlangıcında, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle dayanışma

içinde yürümeye ve ülkemizin başarı hikayesine yepyeni sayfalar eklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi, "Küresel Sistemde Öncü Türkiye", "Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye", "Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik", "Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa", "Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet", "Güçlü Aile, Müreffeh Toplum", "Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün", "Geleceğin Mimarı Gençlik", "Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye" ve "İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye" başlıklarından oluştu.

71 sayfalık vizyon belgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bazı törenler, mitingler, toplantılar ve buluşmalarda çekilen fotoğraflarına da yer verildi.