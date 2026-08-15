Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş'un iade süreci sonuçlandı.

Interpol Europol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen süreç sonunda Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, görevli Türk ekibinin refakatinde THY'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten kalkan ve Brezilya'nın Sao Paulo kentine uğrayan TK16 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Beraberindeki ekip tarafından İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edilen Kurtuluş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kurtuluş, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

Öte yandan, Arjantin makamlarından Türk ekibi tarafından teslim alınan suç örgütü elebaşısının, uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca, uçakta bomba olduğuna ilişkin bağırdığı öğrenildi. Kurtuluş'un uçağın boşaltılmasını sağlama çabaları sonuçsuz kalarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmasıyla iade sürecine devam edildi.

Arjantin'e sığınma talebinde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de takip ettiği Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol Europol Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlanmasıyla başladı.

Çalışmalar sonucunda Interpol kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş'un, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'e sığınma talebinde bulunan Kurtuluş'un, talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iadesi uzun süre gerçekleştirilemedi.

Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevi de yapan Kurtuluş'un Arjantin makamlarınca Türkiye'ye iadesinin onaylanmasının ardından Interpol Europol Daire Başkanlığı harekete geçti. Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından açıklama

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor." ifadesine yer verilerek, Kurtuluş'un, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak. Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren kahraman polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz.”

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığı ve Türkiye'ye iade edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Kurtuluş'un "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından arandığı ifade edilmişti.