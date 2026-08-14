Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bordo berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler: Bordo berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bordo berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığında bordo berelilerin mezun olduğu 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Güler, aldıkları zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak, mezun olmaya hak kazanan bordo berelileri kutladığını ifade etti.

Bölgesel ve küresel ölçekte güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve öngörülemez olduğu kritik bir dönemden geçildiğini belirten Güler, "Özellikle ABD-İran arasında yaşanan savaşın bölge geneline yayılan etkileri, İsrail'in Gazze'ye ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, ayrıca farklı coğrafyalarda devam eden çatışma ve krizler, tehdit dinamiklerini her zamankinden daha karmaşık ve çok boyutlu hale getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bu hassas süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içinde ve sınır ötesinde tüm kuvvet unsurlarıyla etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde vazifelerini icra ettiğini vurguladı.

Özel Kuvvetlerin bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği kritik görevlerle ordunun etkinliğinde ve başarılarında büyük pay sahibi olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bordo berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Terörle mücadelenin yanı sıra üstlendiği diğer vazifelerde de üstün bir başarı gösteren bordo berelilerimizi yüksek azim, gayret ve cesaretlerinden ötürü tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum."

"Özel Kuvvetler yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlarından biridir"

Güler, bugünün harp ortamında başarının yalnızca sayısal üstünlükle değil, çok yönlü ve donanımlı personel ile mümkün olduğunu ifade etti.

Hızla gelişip dönüşen teknolojilerin, muharebe sahasının doğasını değiştirdiğini belirten Güler, değişime en hızlı şekilde uyum sağlayabilen görev alanı geniş, etkisi derin ve manevra kabiliyeti yüksek birliklerin, modern orduların en kıymetli kuvvet çarpanları haline geldiğini kaydetti.

Özel Kuvvetlerin önemine vurgu yapan Güler, "Özel Kuvvetler de bu yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlarından biridir. Türk Özel Kuvvetleri sahip olduğu yüksek fiziki yeterlilik, zihinsel dayanıklılık, taktik derinlik ve teknik kapasite gibi çok boyutlu yetenekleriyle dünyada en elit birliklerinden biri olarak öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Kuvvetleri farklı ve değerli kılanın imkan ve kabiliyetlerin ötesinde cesaret, fedakarlık, vatana adanmışlık duygusu ile sarsılmaz disiplin ve mutlak görev bilinci olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Özel Kuvvetlerimizin taşıdığı bordo bere de bir simge olmanın ötesinde sahip olduğunuz milli ve manevi değerlerin güçlü bir sembolüdür. Şanlı tarihimizdeki nice dönüm noktası sizler gibi vatan sevdalısı nice yiğidin adanmışlıkları ve gayretleriyle şekillenmiştir. Bugün sizler de o büyük mirasın izinden giderek tarihi sorumluluğu devralan ve göreve hazır bekleyen kahraman neferlersiniz."

"Yeri doldurulamayan personel konumundadır"

Güler, bu görevler kapsamında birbirinden zorlu ve meşakkatli vazifeler olacağını söyledi.

Özel Kuvvetler mensubu olmanın her an ve şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demek olduğunu vurgulayan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz ki sahip olduğunuz hasletler ve kabiliyetlerinizin bilinciyle hareket ettiğinizde aşamayacağınız hiçbir engel, erişemeyeceğiniz hedef yoktur. Sizler aldığınız eğitimler neticesinde sadece mesleki birikimle değil, çelikten bir irade, vazgeçilmez disiplin anlayışı, yüksek bir özveri ile donanmış olarak bu kutsal ocağın saflarına katılıyorsunuz. Biliniz ki bir Özel Kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil, her zaman en iyisi olmakla mükelleftir. Zira bordo bereliler boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır. Bunun için fiziksel gücünüz ile cesaretinizi, stratejik zekanızla harmanlamalı ve vazifelerinizi en iyi şekilde icra etmelisiniz."

"Gurur duyacağınız nice anı biriktireceksiniz"

Bordo berelilerden beklentilerinin yalnızca verilen emirleri uygulamaları olmadığını ifade eden Güler, bunun yanı sıra çok yönlü analitik düşünme, öngörülü olma, operasyon sahasında ve görev icrasında hızlı karar verebilme ile gerektiğinde tek başına büyük zorlukların üstesinden gelebilme özelliklerinin de bulunması gerektiğini belirtti.

Güler, her bir personelin, tüm beşeri şartlara hükmedebilen, çetin koşulları dahi lehine çevirebilen ve gerektiğinde inisiyatif kullanma becerisini ustalıkla yöneten bir profile ulaşması ve görevlerde hem ekip ruhunu hem de bireysel ve mesleki yeteneklerini en üst seviyede sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Bilgi düzeyinin sürekli yenilenmesi, her zaman daha iyisi için çalışılması ve daima bir adım önde olunması gerektiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Gerçek şu ki öğrenmek ve yeterlilik asla durağanlık kabul etmeyen ve sürekli geliştirilmesi gereken hususlardır. Unutmayınız ki sizler sadece bir silah veya üniforma değil aynı zamanda ülkemizin güvenlik ve istikbalinin sorumluluğunu da sırtınızda taşıyorsunuz. Bordo bereyi taşıdığınız her an hatırlamaktan gurur duyacağınız nice anı biriktireceksiniz. Dolayısıyla vazifelerinizi yüksek bir aidiyet duygusu, büyük bir motivasyon ve keyif alarak yapın. Tüm bunların bilincinde olan siz kahraman bordo berelilerimizin her türlü zorluğu aşabileceğine yürekten inanıyor görevlerinizde üstün başarılar diliyorum."

Terörsüz Türkiye süreci

Bakan Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü ordunun, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkenin güvenliğinin, asil milletin huzurunun ve bölgede tesis etmek istenen barış ve istikrar ortamının en güçlü güvencesi olduğuna dikkati çeken Güler, bu amaç doğrultusunda terörle mücadelede gelinen nihai noktanın, yaklaşık 40 yıldır büyük fedakarlıklarla sürdürülen çok boyutlu mücadelenin ve özellikle son yıllarda sahada elde edilen tarihi başarıların bir sonucu olduğunu söyledi.

Güler, sınırların güvenliğinin sağlanmasından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ortadan kaldırılmasına kadar elde edilen kazanımlarda kahraman personelin alın teri, cesareti ve fedakarlığı olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden, kahraman gazilere şükranlarını sunan Güler, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, toplumsal bütünlüğümüzü güçlendirmek, huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak ve ülkemizin bütün imkanlarını kalkınmaya, üretime ve refaha yöneltmektir. Şunu da özellikle ifade etmek isterim ki bu süreçte atılan tüm adımlar, şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir."

Bakan Güler, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" sürecinin ihtiyaç duyduğu hukuki zeminin tesis edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaların sonucunda Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla, milletimizin arzu ettiği Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gurur yaşatacaktır."

Mekke Anlaşması

Milli Savunma Bakanı Güler, küresel güvenlik mimarisinin temellerinin sarsıldığı, belirsizliklerin arttığı bir ortamda, çok yönlü politikalar ve çözüm odaklı inisiyatifler üstlendiklerini belirterek, "Ülkemiz, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez aktörlerinden biri haline gelmiştir. En son Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Birbirinden kritik geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan ve kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu güçlü iradenin, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Güler, "Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Bakan Güler, konuşmasının sonunda, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlayan bordo bereliler ile dost ve müttefik ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya'dan gelerek mezun olma başarısı gösteren misafir askeri personeli de tebrik etti.