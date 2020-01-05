Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

3- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

4- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

7- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

11- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

AB gündemini 2020'de 'Brexit' ve 'iklim politikaları' belirleyecek

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi