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Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 30.01.2020
Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 17.03'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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