Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 17.03'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.