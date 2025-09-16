Dolar
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin hayalleri, projeleri ve başarılarının gökyüzüyle buluşacağını belirtti.

Seda Tolmaç  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi

Ankara

Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un yarın başlayacağını hatırlattı.

Heyecanın dorukta olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sona eriyor. Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak. Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."

