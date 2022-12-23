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Spor

Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 3 Türkiye rekoru daha kırıldı

Yüzmede İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 3 Türkiye rekoru daha kırıldı.

Fatih Çakmak   | 23.12.2022
Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 3 Türkiye rekoru daha kırıldı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden seçmelerde, Zafer Koleji Spor Kulübü'nden erkeklerde Sanberk Yiğit Oktar, 400 metre karışıkta 04:20.98'lik derecesiyle 17-18 yaş ve 19+ yaş rekoru kırdı.

Erkekler 800 metre serbestte ise yine Zafer Koleji Spor Kulübü'nden Emir Batur Albayrak, 07:59.34'lük derecesiyle 15-16 yaş rekoruna imza attı.

Erkekler 200 metre serbestte de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Baturalp Ünlü, 01:47.00'lık derecesiyle 19+ yaş rekorunun sahibi oldu.

Milli takım seçmelerinde, dün ve bugün sabah seansında 7 rekora imza atılmıştı, akşam seansında 3 rekor elde edildi.

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