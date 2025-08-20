Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da devam ediyor
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.
Aksaray
Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 149 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada 86 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.
Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.