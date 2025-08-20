Dolar
Spor

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da devam ediyor

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.

Aynur Altunışık  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da devam ediyor Fotoğraf: Aynur Altunışık/AA

Aksaray

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 149 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 86 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.

Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

