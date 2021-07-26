Voleybolda erkeklerde ikinci karşılaşmalar tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.
Tokyo
Tokyo'da Ariake Arena'da A ve B Grubu'nda yapılan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
İran-Venezuela: 3-0
Polonya-İtalya: 3-0
Japonya-Kanada: 3-1
B Grubu:
ABD-Rusya Olimpiyat Komitesi: 1-3
Fransa-Tunus: 3-0
Brezilya-Arjantin: 3-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.