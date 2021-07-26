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Spor, Tokyo 2020

Voleybolda erkeklerde ikinci karşılaşmalar tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.

Erkan Tiryaki   | 26.07.2021
Voleybolda erkeklerde ikinci karşılaşmalar tamamlandı

Tokyo

Tokyo'da Ariake Arena'da A ve B Grubu'nda yapılan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

İran-Venezuela: 3-0

Polonya-İtalya: 3-0

Japonya-Kanada: 3-1

B Grubu:

ABD-Rusya Olimpiyat Komitesi: 1-3

Fransa-Tunus: 3-0

Brezilya-Arjantin: 3-2

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