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Spor

Filenin Efeleri Milletler Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Musa Samur  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Filenin Efeleri Milletler Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

Ankara

TVF Voleybol Salonu'nda başantrenör Cedric Enard yönetimindeki kampta çalışmalarını sürdüren Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde İtalya Milli Takımı’nın davetlisi olarak İtalya’nın Cavalese kentine giderek turnuvaya katılacak.

Milli takım İtalya kampının ardından 18 Mayıs Cumartesi günü Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmaları için Antalya’ya dönecek. Milliler, Antalya’da 21 Mayıs’ta Kanada, 23 Mayıs’ta Hollanda, 25 Mayıs’ta Fransa ve 26 Mayıs’ta ABD ile karşılaşacak.

Japonya’nın Fukuoka şehrine 1 Haziran'da gidecek milliler, VNL'in son ayağı için de 15 Haziran'da Slovenya’nın Ljubljana şehrine geçerek Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

Milletler Ligi'nde final maçları, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin dışında en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke de 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.

Milli takım kadrosu

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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