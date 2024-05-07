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206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2028 sonuna kadar 206 kaza kara noktasında iyileştirme yapacak.

Mustafa Çalkaya  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak

Ankara

AA muhabirinin, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla KGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurumun sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak itibarıyla 3 bin 726 kilometre otoyol, 30 bin 864 kilometre devlet yolu ve 34 bin 64 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 654 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi, banket genişletilmesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında da eğitim ve proje hizmetleri, trafik işaretleme hizmetleri, akıllı ulaşım sistemleri kurulumu, bakımı ve işletilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması, kaza kara noktaları ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme ve sarsma bandı uygulamaları çalışmaları yapılıyor.

KGM tarafından trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1737 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışması gerçekleştirildi ve 2028 sonuna kadar 206 kaza kara noktasının daha iyileştirilmesi planlandı.

Bu yıl sonuna kadar iyileştirme yapılacak kaza kara noktalarının bazıları, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Ankara ve Samsun'da bulunuyor.

Kara yolu Trafik Güvenliği

Trafik kazaları, kara yolu ulaşımının en önemli sorunları arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada her gün yaklaşık 3 bin 700 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazaları tek başına dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 2,5'ini oluşturuyor.

Alınacak önlemlerle ülkede, 2030'da trafik kazası sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması, nihai olarak 2050'ye kadar hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir trafik güvenliği seviyesi hedefleniyor.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 81 azaldı

Yollardaki trafik yoğunluğu (taşıt-kilometre) 2003-2022 yıllarında yaklaşık 2,7 kat arttı. KGM sorumluluğundaki yol ağında 2003-2022 arasındaki trafik hareketliliğindeki artış dikkate alındığında trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik bir azalma meydana geldi.

Öte yandan işaretleme, levha ve ışıklarla tüm yol kullanıcılarının yol kesimlerine ait standartları anlayabileceği kendini ifade eden yollar ile çarpmayı önleyen veya çarpma sonucunda oluşabilecek hasarları en aza indiren affedici yol kenarları yaklaşımlarıyla kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartları yükseltilecek.

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