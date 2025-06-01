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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşıma ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Bakan Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşıma ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bugün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını aktaran Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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