Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Ankara
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma (Ünye)
16.30 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (İBB Cebeci)
18.00 Gebze Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Gebze)
26 Kasım Çarşamba:
18.00 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
