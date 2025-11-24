Dolar
Spor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Çağlanur Tuncel  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak

Ankara

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma (Ünye)

16.30 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (İBB Cebeci)

18.00 Gebze Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Gebze)

26 Kasım Çarşamba:

18.00 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

