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Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

Muhammed Boztepe  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.

FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:

Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky

Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel

Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek

Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem

Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci

Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye

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