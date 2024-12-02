Türkiye'nin satrançta 17. büyükustası Işık Can oldu
ABD'de düzenlenen 2024 US Masters Satranç Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Işık Can, büyükusta (GM) ünvanını alan 17'nci Türk satranççı oldu.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde ABD'de düzenlenen 2024 US Masters Satranç Turnuvası'ndaki başarılı performansıyla 9 turda 6,5 puan alan genç yıldızlarımızdan Işık Can, son büyükusta (GM) normunu da tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyor, bizlere bu mutluluğu yaşattığı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.