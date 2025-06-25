Trump, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini tekrarladı
ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini yineledi.
Ankara
Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.
- İstihbarat raporuna göre ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi
- Trump'tan, İran'a saldırının amacına ulaşmadığı iddiasını dillendiren CNN ve New York Times'a tepki
- Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısını "mükemmel bir operasyon" olarak değerlendirdi
Zirve kapsamında basına konuşan Trump, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini yinelerken, CNN ve The New York Times'ın saldırılara ilişkin iddialarını yeniden dile getirdi.
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Trump, gazetecilerin kendisinin NATO Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü içeren 5. maddesini destekleyip desteklemediği sorusuna, "Desteklemeseydim burada olmazdım." cevabını verdi.
CNN'in iddiasına göre, ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.
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