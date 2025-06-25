Dolar
39.75
Euro
46.23
Altın
3,324.76
ETH/USDT
2,414.90
BTC/USDT
107,431.00
BIST 100
9,432.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
ABD'de mortgage başvuruları arttı

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Haziran'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,4 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,14'ten 6,11'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, Orta Doğu'daki çatışmalar, mevcut ekonomik koşullar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki toplantısının etkisiyle tahvil faizlerinde hafif bir düşüş kaydedildiğini belirtti.

Mortgage faiz oranlarının yine de biraz yükseldiğini ancak aynı dar aralıkta kalmaya devam ettiğini kaydeden Kan, yeniden finansman başvurularının etkisiyle mortgage başvurularının genel olarak bir miktar arttığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefimiz sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır
Kırıkkale'de otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Benzer haberler

ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki zulme sessiz kalan Demokratlara tepki

ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki zulme sessiz kalan Demokratlara tepki

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini tekrarladı

ABD'de mortgage başvuruları arttı

İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin nükleer tesislerinin "ciddi hasar gördüğünü" söyledi

İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin nükleer tesislerinin "ciddi hasar gördüğünü" söyledi
İtalya: (NATO'da savunma harcamaları) İspanya da herkes gibi kurallara saygı göstermek zorunda

İtalya: (NATO'da savunma harcamaları) İspanya da herkes gibi kurallara saygı göstermek zorunda
Polonyalı, Macar ve Hint astronotlar uzay yolculuklarına başladı

Polonyalı, Macar ve Hint astronotlar uzay yolculuklarına başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet